"سي إن إن" عن مصادر: ترامب سيرشح حليفته النائبة إليز ستيفانيك لمنصب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، ان "ترامب سيرشح حليفته النائبة إليز ستيفانيك لمنصب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة".

وكانت قد كشفت شبكة "CBS News" نقلا عن مصادر أن "الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية، قد تضم أشخاصا عملوا سابقا معه خلال فترة ولايته الأولى".

وبحسب مصادر الشبكة، فإن "وزير خارجية ترامب السابق مايك بومبيو يمكن أن يصبح وزير الدفاع الأمريكي الجديد".

ولفتت الى أن "بومبيو يتمتع بالفعل بخبرة واسعة في العمل في إدارة ترامب والتواصل مع ترامب نفسه، فقد كان وزيرا للخارجية ومديرا لوكالة المخابرات المركزية".

وكان قد كشف موقع "أكسيوس"، أن "الرئيس المنتخب ترامب يتخذ نهجا مختلفا تماما في التوظيف لإدارته الثانية: فهو يعطي الأولوية للأشخاص ذوي الخبرة والملتزمين بـ MAGA (اجعل أميركا عظيمة مجددا)".

ويوم الأربعاء الماضي، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، ويفترض أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلاً الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 كانون الأول المقبل، وفي 6 كانون الثاني 2025، سيوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في 20 كانون الثاني.