خضر: الخطر الذي يلحق بقلعة بعلبك لم يحدث في تاريخ لبنان وننتظر انتهاء الحرب للكشف التقني عليها

اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بان حجم المساعدات ما زال دون حجم الكارثة في بعلبك - الهرمل، ونتعامل منذ أسبوع مع مجلس الجنوب الذي يوفّر المساعدات للسكان الصامدين في منازلهم.

ولفت خضر في حديث لـ "mtv"، الى ان الأوضاع الإنسانيّة صعبة جدّاً والبرد قارس والمحافظات الأخرى التي تتضمّن كميّة نزوح أكبر تتلقّى مساعدات أكثر. وكشف بان الخطر الذي يلحق بالقلعة لم يحدث في تاريخ لبنان وننتظر انتهاء الحرب للكشف التقني على القلعة من أجل تعقّب الأضرار الناتجة عن الغارات القريبة والتي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجرّدة.