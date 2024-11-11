القناة 13: رسالة إسرائيل للولايات المتحدة أنها ترغب بتسوية خلال أسابيع مع استنفاد القتال في لبنان

اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع، الى ان مسؤولي إسرائيل قد يحاولون استخدام اتفاق في لبنان لتخفيف بعض الضغوط الدولية، واوضح بانهم قلقين من انتقادات واشنطن المتزايدة بخصوص الوضع الإنساني بغزة.

وفي السياق، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بان رسالة إسرائيل للولايات المتحدة أنها ترغب بتسوية خلال أسابيع مع استنفاد القتال في لبنان. واشارت الى ان الطاقم الوزاري المصغر قرر سرا زيادة المساعدات لغزة بعد تهديد واشنطن بتقييد الأسلحة لإسرائيل.

بدورها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن ان المبعوث الإسرائيلي رون ديرمر بحث مع مسؤولين بإدارة بايدن التسوية مع لبنان واحتمال خرقها.

ولفتت الى ان المجلس الأمني المصغر أقر إجراءات إنسانية في غزة خوفا من حظر أمريكي للأسلحة وفرض عقوبات.

وفي السياق، اشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان حزب الله ما زال يمتلك مئات الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية نشطة رغم نجاحات إسرائيل. واوضحت بان قرار استمرار القتال في لبنان أصبح الآن مطروحا على المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل.

ولفتت القناة 14 الإسرائيلية الى ان أطراف إسرائيلية ترى الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة قوية لحزب الله رغم الضغط المحلي والدولي.

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