شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى بالقمة تؤكد موقف مصر الداعم لفلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة فى المملكة العربية السعودية، تؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن موقف مصر ثابت فى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، وهو ما قاله الرئيس السيسى: الشرط الضرورى لتحقيق الأمن والاستقرار، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار "عضو الشيوخ" أن كلمة الرئيس السيسى، تضمنت أهمية انعقاد القمة وتوقيتها الصعب فى ظل صراعات تموج بها المنطقة وضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان وهذا يعكس الدور المحورى لمصر الداعم للقضايا العربية حيث قال الرئيس السيسى : تأتى القمة غير العادية فى ظل ظرف إقليمى شديد التعقيد، وعدوان مستمر لأكثر من عام، على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولى.



وقال الكحيلى إن صمت المجتمع الدولى ساهم فى تفاقم العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان الأمر الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين.

انطلقت اليوم فعاليات القمة العربية الإسلامية فى العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار فى غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً فى مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلى بالمنطقة.

وتهدف القمة التى تعقد فى ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية ولبنان.