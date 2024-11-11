الدفاع المدني: انتشال جثامين 11 شهيداً وسحب 5 جرحى واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في السكسكية

نشرت عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ١١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة. محافظة الشمال قضاء عكار عين يعقوب - استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً . محافظة جبل لبنان: ضاحية بيروت الجنوبية - اخماد حريق مطبعة داخل مستودع في حي الأميركان للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران. محافظة الجنوب السكسكية - انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ٥ جرحى واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. صدّيقين - الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات. محافظة النبطية مدينة النبطية - سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية. - الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات. النبطية الفوقا - سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية. كفررمان - استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. أنصار - سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقلهما الى مستشفى راغب حرب. محافظة البقاع: قضاء البقاع الغربي: - تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر.

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