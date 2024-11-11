"حزب الله": نفذنا هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم جنوب مدينة حيفا

أعلن الإعلام الجربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم (قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة".

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