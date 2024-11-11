البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب بلبنان

حذّر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، من "خطورة التصعيد الإسرائيلي إقليميا ودوليا"، مديناً "جرائم إسرائيل في غزة وسياسة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على قوة اليونيفيل بلبنان".
ولفت البيان الختامي، الى "المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، والعمل لتجميد مشاركة إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة الى مطالبة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل".
كذلك دان قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، مطالباً "توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب بلبنان".
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