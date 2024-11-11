اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي.
وذكر خان في بيان، إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك في الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.
واوضح كريم خان في بيان أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية، موضحا أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.