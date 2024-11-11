الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي.

وذكر خان في بيان، إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك في الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

واوضح كريم خان في بيان أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية، موضحا أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة.