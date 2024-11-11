كاتس: في لبنان لن تكون هناك أي هدنة أو توقف سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بان إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى للضربة في منشآتها النووية، وهناك إجماع وطني واسع على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني وهناك أيضا فهم أن هذا الهدف قابل للتحقيق.

واكد كاتس في تصريح له، بانه في لبنان لن تكون هناك أي هدنة أو توقف سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب، لافتا الى ان تحقيق أهداف الحرب في لبنان يتضمن نزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني وإعادة سكان الشمال.

وشدد كاتس على ان إسرائيل لن توافق على أي تسوية لا تضمن حقها في فرض وقاية ومنع الإرهاب.