شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس بالقمة عبرت عن دور مصر الثابت تجاه دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالقمة العربية الإسلامية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبرت عن مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تؤكد دوماً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات للاعتداء على حقوقه المشروعة.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس حرص على استعراض جهود مصر المبذولة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين، قائلا: تعتبر مصر شريكاً رئيسياً في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الأطراف المعنية، وقد كانت مصر ولا تزال تسعى، عبر القنوات الدبلوماسية وعلاقاتها مع الأطراف الفاعلة، للضغط نحو تهدئة شاملة تُنهي معاناة الأبرياء.

وأكد عبد الهادي، أن مصر كعادتها لن تتخلى عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية مهما كانت التحديات، فضلا عن تشديد الرئيس خلال كلمته على ضرورة إيجاد حلول جذرية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تستند إلى الشرعية الدولية وتكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة.

وأضاف عبد الهادي، أن الرئيس حرص على تأكيد التزام الدولة المصرية بتقديم كل ما يلزم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في غزة، مع التشديد على ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين، قائلا: لا يخفى على أحد أن مصر كانت دائماً رائدة في السعي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، سواء في الداخل الفلسطيني أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واضعةً نصب عينيها تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ للجميع حقوقهم ويحقق الاستقرار في المنطقة.