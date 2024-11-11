شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثبوت تلاعبهم فى خطابات العلاج.. نقيب المحامين يحيل موظفين للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة اثنين من موظفي النقابة العامة للنيابة العامة، مع وقفهم عن العمل، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه معهما؛ بعد ثبوت التلاعب في خطابات العلاج، ومراجعة المطالبات.

وشدد نقيب المحامين، على جميع موظفي النقابة العامة والفرعيات بضرورة الالتزام بالتعليمات والقانون.

وكانت إدارة مراجعة أعمال موظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية قد لاحظت بعض المخالفات، وتمت إحالتها للتحقيق.