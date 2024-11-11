شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى للعدل والمساواة: عقيدة مصر تتجلى في كلمة الرئيس بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام عبد القادر نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية يؤكد على موقف مصر الواضح والثابت وعقيدة شعبها الراسخة نحو عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة والتاريخية المتجذرة في الوجدان المصري والعربي بأسره؛ حيث إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن مصر وشعبها الأبي سوف تظل حجر عثرة أمام المحاولات المستميتة للكيان الصهيوني ومنهجيته المعلنة التي تقوم على تعددية صور وأشكال القتل والقمع والقهر، والتجويع والتفكيك والعزل والتهميش، وإيجاد حالةٍ من العوز تحض على التهجير وتعمل على تكريس التواجد الإسرائيلي بالقطاع الذي أضحى منكوبًا.



وأضاف عبد القادر بقوله: إن تاريخ مصر المشرف يعمل دومًا على دعم الدول الأشقاء في نيل حقوقها ومن ثم تحرص مصر وقيادتها السياسية الجسورة على تقدم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف المشروع.