شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: كلمة الرئيس بالقمة العربية الإسلامية رسالة تحذير بحقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بفعاليات القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، جاءت واضحة وحاسمة لتعبر عن موقف مصر تجاه هذا المشهد المتأزم في المنطقة، وعبّرت بشكل مباشر عن حجم الاستياء من موقف المجتمع الدولي وعجزه عن القيام بدوره في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي طرح عدة نقاط جوهرية تعكس رؤيته واستراتيجية الدولة المصرية، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولبنان، مرتكزا على التنديد بممارسات القتل التي تُرتكب ضد المدنيين، وخاصةً في قطاع غزة، حيث أكد رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل، سواء عبر تهجير السكان أو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة.

ولفت أن الرئيس حرص على تأكيد الموقف الثابت الذي تتبناه مصر منذ عقود تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر القاهرة قضية فلسطين مسألة مركزية لا تهاون فيها، ورفض لأي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسل تحذيرًا من مغبة المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس وتأكيده المتواصل على التزام مصر بتقديم الدعم للبنان في وجه الاعتداءات والتحديات التي يواجهها، قائلا:يأتي هذا في ظل ظروف حرجة يعيشها لبنان، حيث تتعرض مؤسساته لضغوط شديدة، وحيث يعاني الشعب اللبناني من أزمات متعددة، واختار الرئيس أن يخص الجيش اللبناني بلفتة دعم، في دلالة على إدراك مصر لأهمية دور الجيش كعنصر استقرار أساسي في مواجهة التحديات.