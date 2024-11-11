أبو الغيط: قرار القمة العربية الإسلامية التحرك نحو تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة تاريخي

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى أن "حل الدولتين سيأتي وهو مسألة وقت"، لافتاً الى أنني "أثق بأن الكثير من الدول ستؤيد فكرة تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة وهي خطوة لا تخضع لموافقة مجلس الأمن"، معتبراً أن "قرار القمة العربية الإسلامية التحرك نحو تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة تاريخي".

وذكر أبو الغيط، أن "هناك تعاون عربي إسلامي أفريقي لخدمة القضية الفلسطينية، و90% من سكان غزة يعيشون اليوم على 10% من مساحتها محرومين من أبسط وسائل البقاء على قيد الحياة".