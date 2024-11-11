محافظ شرطة باريس اكد منع دخول الأعلام الفلسطينية إلى ملعب مباراة فرنسا واسرائيل الخميس

أعلن محافظ شرطة باريس، لوران نونيز، أنه لن يُسمح بدخول الأعلام الفلسطينية إلى ملعب "ستاد دو فرانس" حيث ستُجرى مباراة فرنسا واسرائيل يوم الخميس المقبل.
وأشار نونيز إلى أن باريس تتخذ جملة من الإجراءات الأمنية التي تُنفذ بالتنسيق مع اسرائيل، مؤكدًا وجود ضباط شرطة ودرك وقوات متنقلة على جميع طرق المواصلات المؤدية إلى الملعب، لافتًا إلى أن "هناك 4000 رجل أمن سيشاركون في الترتيبات الأمنية في محيط الملعب، ولا يمكن أن يكون هناك أي رسائل سياسية في الملاعب، هذا هو القانون".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الاشتباكات العنيفة التي وقعت في أمستردام مع مؤيدين للقضية الفلسطينية فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ضد العرب خلال لقائه الخميس ضد أياكس أمستردام.
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