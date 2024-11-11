بخاش: نخشى من أي حصار بري وبحري وجوي ما قد يؤدي الى ادخال القطاع الطبي في الظلام

أشار نقيب الاطباء يوسف بخاش، في حديث للـ"LBCI"، الى أنني "لا أرى موجة هجرة جديدة للأطباء كالتي حصلت سنة 2019 و50% منهم عادوا الى لبنان لكنهم لم يملأوا الفراغات، ونحن لدينا قدرة استيعابية اليوم لـ3 أو 4 أشهر ولكن نخشى من أي حصار بري وبحري وجوي ما قد يؤدي الى ادخال القطاع الطبي في الظلام".

ولفت بخاش، الى أنه "يجب علينا دعم القطاع الاستشفائي العام الرسمي وهناك برنامج مخصص من وزارة الصحة لتغطية النازحين الذي يحتاجون الى العلاج وليس لديهم القدرة".