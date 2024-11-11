أشار نقيب الاطباء يوسف بخاش، في حديث للـ"LBCI"، الى أنني "لا أرى موجة هجرة جديدة للأطباء كالتي حصلت سنة 2019 و50% منهم عادوا الى لبنان لكنهم لم يملأوا الفراغات، ونحن لدينا قدرة استيعابية اليوم لـ3 أو 4 أشهر ولكن نخشى من أي حصار بري وبحري وجوي ما قد يؤدي الى ادخال القطاع الطبي في الظلام".
ولفت بخاش، الى أنه "يجب علينا دعم القطاع الاستشفائي العام الرسمي وهناك برنامج مخصص من وزارة الصحة لتغطية النازحين الذي يحتاجون الى العلاج وليس لديهم القدرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بخاش: نخشى من أي حصار بري وبحري وجوي ما قد يؤدي الى ادخال القطاع الطبي في الظلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.