"حزب الله": استهدفنا مستوطنات حتسور هاجليليت وكتسرين وروش بينا في إطار ‏التحذير الذي وجّهناه لعددٍ من مستوطنات الشمال

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية".

وأضاف "في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية".‏