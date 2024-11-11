اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو متوجها لرؤساء الائتلاف الحاكم، الى انه توجد تهديدات يجب حلها منها التهديد الإيراني وقانون التجنيد.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو لرؤساء الائتلاف الحاكم: توجد تهديدات يجب حلها منها التهديد الإيراني وقانون التجنيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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