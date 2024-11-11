"النشرة": 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في ميدون بالبقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً منزلاً في ميدون في البقاع الغربي أدى لارتقاء ٣ شهداء وتدمير منزل على أطراف البلدة".

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