فيصل بن فرحان في ختام القمة العربية والإسلامية بالرياض: اللجنة الوزارية ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاجه للخروج من أزماته

اشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية والإسلامية في الرياض، الى ان القمة تهدف لتهدئة التوترات في المنطقة، ونحن نريد حلا دائما يرسخ السلام في المنطقة.

ولفت وزير الخارجية السعودي الى انه يجب رفع القيود عن وصول المساعدات لغزة، والقمة ناقشت التوصل لوقف النار وتنسيق التدابير لذلك. واكد بان قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط، والأولوية حاليا لوقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

واوضح بان هناك تصعيد في الضفة الغربية ورقعة الحرب اتسعت لتشمل لبنان، وهدفنا في المقام الأول هو وقف الحرب، كما انه يجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم إسرائيل، ونحن نسعى لتركيز الأنظار على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير.

وراى وزير الخارجية السعودي بان هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في غزة. واعتبر بان العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، وصدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول لحل.

وذكر بان اللجنة الوزارية ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاجه للخروج من أزماته، واللجنة الوزارية لن تتدخل في الشؤون السياسية للبنان وهو شأن داخلي.