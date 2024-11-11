مولوي: لبنان الرسمي أكد قبوله بتطبيق القرار 1701 ولم نبلغ رسميا بأي موعد لزيارة هوكشتاين هذا الأسبوع

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث "للجزيرة"، الى أننا "مصرين على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتم تسريب عدة مسودات لشروط يمليها العدو الإسرائيلي على لبنان"، مضيفاً "لبنان الرسمي أكد قبوله بتطبيق القرار 1701".

ولفت مولوي، الى أن "هدفنا إحلال الأمن والاستقرار في الجنوب وفي لبنان بأسره، ونحن لا نبحث عن قرار دولي جديد لأن دون ذلك عقبات كثيرة"، مضيفاُ "ملتزمون بتطبيق القرار 1701 لأنه وحده الأساس في تحقيق الأمن".

وأمل أن "تؤدي القمة العربية الإسلامية الطارئة للضغط على إسرائيل لوقف النار، ونحن نريد حقن الدماء لتفادي تداعيات أكبر للاعتداءات الإسرائيلية"، متابعاً "لم نبلغ رسميا بأي موعد لزيارة الموفد الأميركي إلى لبنان هذا الأسبوع".