"حزب الله": استهدفنا منزلاً يتحصّن فيه جنود ‏جيش العدو في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لكفركلا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، منزلاً يتحصّن فيه جنود ‏جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح".‏

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