بوريل: مصطلح التطهير العرقي يستخدم بشكل متزايد لوصف الوضع في شمال غزة

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة على جباليا، مشيرا إلى أن مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد في ما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة حيث تشنّ القوات الإسرائيلية هجوما داميا.

ولفت بوريل في تصريح له، الى إن “عبارة التطهير العرقي تستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة”.

وأضاف “أدين بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جباليا بقطاع غزة. الواقع اليومي للتهجير القسري ينتهك القانون الدولي”.