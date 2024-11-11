شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: كلمة الرئيس بقمة الرياض قدمت حلولا جذرية لمشاكل المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الغير عادية المنعقدة في الرياض، والتي أكد فيها حرص مصر على دعم الأشقاء العرب، ووضع حلول للأزمة الحالية.

وأضافت "رشاد": كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قوية وصارمة وحاسمة فيما يتعلق بالعديد من الملفات والصراعات بالمنطقة، وكيفية إحتواء هذه الأزمات، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

ونوهت "رشاد"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة، ومعبرة عن دعم مصر للأشقاء العرب، وتقديم العون للأشقاء فى لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى.. وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذى يتعرض له الشعب اللبنانى الشقيق.. وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفورى لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم "1701".

وأشارت "رشاد" إلى أن كلمة الرئيس السيسي، وصفت بشكل دقيق ما يحدث على الأراضي الفلسيطينية، من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ، وهو أمر غير مقبول ويضع النظام الدولى بأسره على المحك.

وشددت "رشاد" على أن حديث الرئيس كان كاشفا لكافة القضايا، واضعا يده على المشاكل والأزمات مقدما الحلول، حتى يعم السلام بالمنطقة.