النائب الأول للرئيس الإيراني: يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية

أشار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض، الى أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الجرائم المتواصلة للكيان المحتل"، مشدداً على أنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

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