"رويترز" عن وزير المالية الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، أنه "أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية"، لافتاً الى أنه "حان الوقت في حقبة ترمب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

ولفتت سموتريش، الى أن "2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".