نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، أنه "أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية"، لافتاً الى أنه "حان الوقت في حقبة ترمب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
ولفتت سموتريش، الى أن "2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن وزير المالية الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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