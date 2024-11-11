المتحدث باسم الحكومة العراقية: الخطة العراقية للحل في لبنان ليست منفصلة عن الحراك العربي

أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، في حديث "للجزيرة"، الى أن "الخطة العراقية للحل في لبنان ليست منفصلة عن الحراك العربي، ونحن نقدر باحترام موقفي قطر ومصر في تمثيل العرب بمحادثات وقف إطلاق النار".
ولفت المتحدث، الى أن "نستطيع التحدث مع إيران والولايات المتحدة معا بشأن وقف إطلاق النار".
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