اعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان، بانه عقب الإنذارات وسماع دوي الانفجارات في منطقة الكريوت، اصيب عدة اشخاص في كريات آتا وكريات يام، كما لحقت أضرار بالممتلكات والسيارات جراء الشظايا. حتى الآن، أفادت مصادر طبية بوجود عدد من الإصابات الطفيفة وحالات الهلع.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الاسرائيلية: اصابات في كريات آتا وكريات يام وأضرار بالممتلكات والسيارات جراء صواريخ اطلقت من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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