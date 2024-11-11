الصحة: 3243 شهيدا و14134 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 54 شهيدا و56 جريحا

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاحد 10 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 54 شهيدا و 56 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3243 شهيدا و14134 جريحا.