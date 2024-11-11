مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية حملت إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات وقف النار في لبنان وغزة

حملت مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية، "إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات وقف النار في لبنان وغزة"، ودعت "للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل حكومة استنادا للدستور وتنفيذ اتفاق الطائف". وأكدت "دعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن لوحدة البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية للحكومة اللبنانية". كما دعت الى "تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة".

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