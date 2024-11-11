"حزب الله": استهدفنا قاعدة شراغا شمالي عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة".

وأضاف "استهدفنا عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية".