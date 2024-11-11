النشرة: غارة على بلدة انصار واصابات في غارة على بلدة السكسكية

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الغارة الاسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلا مأهولا، والمعلومات الاولية ترجح وقوع اصابات. ولفت الى وقوع غارة على بلدة انصار.

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