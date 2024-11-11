قمة الرياض تقر آلية تنسيق لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية

وأكدت القمة أن "إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني ويسترد كامل حقوقه المسلوبة".
وطالبت القمة "مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا".
وجاءت القمة "امتدادا للقمّة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وعقدت القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة".
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