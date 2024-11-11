الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه، أمس، بممثل رئيس جمهورية غينيا بيساو وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات كارلوس بينتو بيرير، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، إلى رئيس بولندا أنجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعربا فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق اطراد التقدم والازدهار.