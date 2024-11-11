أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض، الى أنه "لا بد من التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ونحن نجدد مبادرتنا لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: نجدد مبادرتنا لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.