ولي العهد الكويتي: يجب على المجتمع الدولي التضامن مع لبنان وتمكينه من السيطرة على أراضيه

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمة له خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض، انه "يجب على المجتمع الدولي التضامن مع لبنان وتمكينه من السيطرة على أراضيه".

وشدد على انه "ندعم التحالف الدولي في جهوده لتنفيذ حل الدولتين"، معتبرا ان "ما نشهده في غزة من إبادة جماعية من قبل إسرائيل يتطلب تكاتف الجهود لمنع هذه الانتهاكات".