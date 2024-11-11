نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تأكيدهم انه "نخشى أن تتحرك ايران ضد إسرائيل قبل عودة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض". واضافوا :"الجهود الدبلوماسية للحد من طموحات إيران النووية استنفدت أغراضها".

كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: نخشى أن تتحرك إيران ضد إسرائيل قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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