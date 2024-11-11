شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية ركزت على ثوابت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالمملكة العربية السعودية، ركزت على ثوابت مصر التي لا يمكن التنازل عنها مطلقًا بشأن القضية الفلسطينية وما تشهده المنطقة من صراعات سببها الأول الاحتلال الإسرائيلي، والذي وضع المنطقة والعالم ـ كما أشار الرئيس ـ في مفترق الطرق.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن تطورات الأوضاع في في غزة ولبنان، تزيد من مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما دعا إلى تجديد الرئيس السيسي موقف مصر الحاسم بأنها يتقف بكل الطرق أمام أي محاولات لتصفية القضية والتي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه أمام تلك المأساة التي يعيشها الشعبين الفلسطيني واللبناني، جاءت كلمة مصر لتعبر عن دعمها وتستنكر الصمت الدائم من المجتمع الدولي تجاه الأفعال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن تصاعد الصراعات وتفقام الأزمة الإنسانية في المنطقة تهدد المنطقة، خاصة في ظل التبعات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان؛ إعمالًا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تكاتف دول القمة العربية الإسلامية لاتخاذ إجراءات على الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليدرك أن هناك من يقف أمام همجيته التي لا تتوقف من بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، مؤكدًا على ضرورة أن تؤتي هذه القمة ثمارها بتفعيل قراراتها ونتائجها الصادرة عنها.