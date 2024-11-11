شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض تأكد دور مصر المحورى لحماية واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في المملكة العربية السعودية.

وقال عابد، في بيان له، إن كلمة الرئيس السيسي تأكيد على دور مصر المحوري في حماية استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي جدد، خلال كلمته، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمات الراهنة، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس على دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن الرئيس السيسي سلط الضوء أيضًا على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مؤكدًا أن مصر تعمل بلا كلل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

وتابع النائب علاء عابد، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على حماية أرواح الأبرياء ووقف التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حذر من خطورة انجرار المنطقة إلى صراع إقليمي واسع النطاق، لما قد يحمله ذلك من تداعيات كارثية على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وشدد النائب علاء عابد، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية عادلة تُجنب المنطقة المزيد من الأزمات.

واختتم رئيس نقل النواب بيانه، بتأكيد الدور القيادي الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، سواء على مستوى دعم حقوق الشعب الفلسطيني أو في السعي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ودعا النائب علاء عابد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمات الراهنة والعمل جنبًا إلى جنب مع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.