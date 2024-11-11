شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف خطة الوزارة لمنع الغش فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الخطة الاستراتيجية للدولة بشأن تطوير منظومة التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030، ولا يستطيع أحد أى يُجرى عليها تعديلات من الوزراء، متابعا:" رؤية وخطة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص".

وتابع عبد اللطيف:" الوزير لديه صلاحيات فى آليات العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وليس التعديل على الخطة أو تغييرها، والوزير ليس له علاقة بالخطة الاستراتيجية، ولكنه يتحرك فى الآليات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة".

وفيما يخص الغش فى الثانوية العامة، أكد عبد اللطيف، على أن لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية تقريبا 2200، وبعضها متواجد فى أماكن بعيدة، ومن ثم هناك صعوبة فى الرقابة عليها، وجار العمل لتقليص عدد لجان لسهولة عمل تشويش عليها لمواجهة "السماعات" اللاسلكية، ومواجهة هذا الأمر، حيث جار العمل لتصبح 300 أو 400 لجنة".

جدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، طالبوا بضرورة التصدي لظاهرة الغش فى الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.