شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة عامة بشأن التعليم إلى اللجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس في جلسته العامة اليوم، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية، وما دار بشأنها من مناقشات في الجلسة، وتعقيب وزير التربية والتعليم عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشتها وإعداد تقرير عنها وعرضه على المجلس.

وتتمثل هذه الطلبات في طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وطلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي، وطلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

وقال رئيس المجلس: "شكرا لوزير التربية والتعليم على هذا الجهد الذي نقدره تماما في خلال هذه الفترة البسيطة ولكن نحن على قدر عالى جدا من التفاهم يجعلنا سنلتقي مرارا وتكرارا إن شاء الله نصل سويا إلى سياسة تعليمية ترضى شعبنا".