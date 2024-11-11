شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: وزير التعليم أخذ قرارات سريعة لعلاج حالات فجة ولا نحمله تراكمات 50 سنة والان مع تفاصيل الخبر

"وزير التربية والتعليم أخذ قرارات سريعة لعلاج حالات فجة"، بهذه الكلمات ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجهود التي بذلها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لمواجهة مشكلة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها خفض الكثافة الطلابية، قائلا: "الوزير لم يتخذ قرارات مؤقته، بل سريعة لعلاج حالات فجة، فعندما تصل الكثافات في الفصول إلي 250 إذن هناك مشكلة كبري".

وأضاف "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، تعقيبا علي كلمة النائب عصام خليل، أن هذه المبادرات التي جرت خلال أيام معدودة بلا جدال واجهت مشكلات قديمة، فأرجو ألا نحبط الوزير في هذا الأمر.

وعلق النائب عصام خليل، قائلا: "تحدثت عن أنه أدي ما عليه في الظروف الراهنة، لكني أقول إننا بحاجة إلي استراتيجية ثابتة متكاملة، حتى لا نظل في حالة تخبط"، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة بمجلس الشيوخ تنتهي إلي وضع استراتيجية جديدة للتعليم ترفع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الشيوخ اتفاقه مع "خليل" في أهمية تضافر جميع الجهود للوصول إلي استراتيجية متكاملة تعالج الواقع وتبني المستقبل.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي سعادته إلي عرض السلبيات أمام الوزير، قائلا: "لا نحمله شخصيا أو نضع علي كاهله التراكمات التي تصل إلي 50 سنة، ونريد أن نعالجها جميعا".

ونوه "عبد الرازق" إلي أنه بعد إعادة المدرس إلي سابق عهده سيبدأ في إخراج منتج مختلف، قائلا : "الظروف نفسها لأول مرة ستكون مهيأة لإخراج منتج جيد، في الغرفة الضيقة حتى لو جبت خبير نووي.. سيكون الأمر صعب".