درغام زار دريان موفدًا من باسيل: أولوياتنا انتخاب رئيس ووقف إطلاق النار

لفت عضو كتلة "لبنان القوي" النّائب ​أسعد درغام​، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، إلى "أنّني زرت المفتي دريان موفدًا من قبل رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، وتكلّمنا بهموم البلاد وهموم عكاريّة، خصوصًا قضيّة النّازحين من إخواننا في لبنان، والنّازحين السّوريّين أيضًا، الّذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأوضح "أنّنا تكلّمنا أيضًا بالوضع اللّبناني، وكذلك بالأولويّات الّتي لدينا، وهي أولويّات انتخاب رئيس للجمهوريّة، وأولويّات وقف إطلاق النّار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولويّة"، مشيرًا إلى "أنّنا نقلنا تحيّات باسيل إلى دريان، الّذي حمّلنا بدوره تحيّاته إلى باسيل، واتفقنا على أن يكون التّواصل مستمرًّا".

وتوجّه درغام بالشّكر "لهذه الدار الّتي هي دار كل اللّبنانيّين، وهي دار جامعة، وإن شاء الله تبقى كذلك وخصوصًا في هذه الظّروف الصّعبة، لتجمع كلّ اللّبنانيّين تحت كنف الدّولة اللّبنانيّة".