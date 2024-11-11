مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق ملحمة في صيدا

افاد مراسل "النشرة"، في صيدان عن أن "مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب جالوا على محلات المواد الغذائية والملاحم والخضار والحلويات والمطاعم في احياء مدينة صيدا (البستان الكبير) وتم ضبط مخالفة في احدى الملاحم وهي تبيع اللحوم الهندية المثلجة على انها طازجة. جرى تنظيم محضر ضبط فورا والاعلان عن وجودها".

واشار الى أن "كما تم سحب عينة شاورما من احد المطاعم لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية".