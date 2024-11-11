لافرينتيف: روسيا تبذل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا

أكّد مبعوث الرّئيس الرّوسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أنّ "روسيا ستبذل كلّ ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشّرق الأوسط إلى سوريا".
وأشار، على هامش مفاوضات أستانا، إلى أنّ "في الجولة الحاليّة، سيتمّ بحث الوضع في المنطقة وتأثيره على سوريا"، لافتًا إلى أنّ "الجولة الحاليّة من مفاوضات أستانا تجري في ظلّ ظروف صعبة من التوتّر الإقليمي بسبب الوضع في غزة".
وعن التّغييرات المحتمَلة في السّياسة الأميركيّة تجاه سوريا في عهد الرّئيس المنتخب دونالد ترامب، أوضح لافرينتيف أنّ "روسيا ترى آفاقًا معيّنةً في تغيير محتمل بمسار السّياسة الخارجيّة لترامب، لكنّها لن تنظر إلى التّصريحات، بل تأخذ بالإجراءات والمقترحات الّتي سيقدّمها".
وتُعقد الجولة الثّانية والعشرون من مفاوضات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان يومَي 11 و12 تشرين الثّاني الحالي.
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