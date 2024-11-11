أوربان: مع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية انتهت عزلة هنغاريا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​، أنّ "بفوز المرشّح الجمهوري ​دونالد ترامب​ في الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، انتهت عزلة هنغاريا. نحن لسنا وحدنا، معنا أميركا بأسرها".

وأشار في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "من المزمع أن تعيد الإدارة الأميركيّة الجديدة الحظر على الازدواج الضّريبي مع هنغاريا"، مشدّدًا على أنّه "على أوروبا أن تتّخذ قرارًا بشأن خفض أسعار الطّاقة خلال نصف العام".

ويأتي ذلك على خلفيّة الخلافات بين هنغاريا والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا، بما فيها الحرب في أوكرانيا، المساعدات المقدَّمة لكييف، السّياسات في مجال الطّاقة والهجرة، والعقوبات ضد روسيا وغيرها.

وكان أوربان قد أعرب عن تأييده لترامب أكثر من مرّة في وقت سابق، والتقى به في الولايات المتّحدة أثناء الحملة الانتخابيّة في البلاد.