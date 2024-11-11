الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب والصراع لكن الكيان الصهيوني أحدث خللا منذ بداية عملنا باغتياله هنية

أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان الى انه "لا نسعى إلى الحرب والصراع لكن الكيان الصهيوني أحدث خللا منذ بداية عملنا باغتياله رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس اسماعيل هنية"، لافتا الى انه "نسعى لحل مشاكل الداخل وخفض التوترات على المستوى الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد". واضاف :"جميع الدول العربية استنكرت هجوم الكيان الصهيوني علينا وأجواء إيجابية تسود علاقاتنا وتعاوننا".

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