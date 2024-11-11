النشرة: غارة اسرائيلية إستهدفت بلدة السماعية في صور

اغارت الطائرات الحربية فجر اليوم على النبطية ومجدل سلم وإقليم التفاح وكفرملكي وحبوش بالتزامن مع قصف مدفعي على خراج شقرا وبرعشيت بالقذائف المدفعية وتعرضت المنطقة الواقعة بين الدوير وانصار لغارة إسرائيلية واستهدفت مزرعة صنوبر خراج البيسارية وغارة على حي سكران في حاروف وجبشيت وإقليم التفاح وادي بريقع ومدينة الخيام ديرميماس بنت جبيل بيت ليف حانين جبل سدانة شبعا ارنون كفرتبنيت بلاط الطيبة قعقعية الصنوبر وجديدة مرجعيون والقطاع الشرقي الذي استهدفته الغارات بالقنابل العنقودية

وتم صباح اليوم انتشال ثلاثة جثمانين من بين انقاض المنزل المستهدف بالغارة في الخرايب حي الدير وهم الشيخ مصطفى امين شومان الشهيد محمد اديب مانع والشهيدة فاطمة امين وهبي وكان العدو استهدف بغاراته بلدة زفتا والمروانية التي ارتقى فيها جواد عاصم كوثراني

ويقوم العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم بتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب تزامنا مع توغل قوة معادية باتجاه عيتا الشعب بعدما كانت منذ أسبوع قد فجرت البلدة القديمة وتصدت لها المقاومة الإسلامية وفجرت عبوة ناسفة بالقوة المعادية على بعد 500 متر من الشريط الشائك واوقعتها بين قتيل وجريح هذا واقدم جيش الاحتلال على تفيخ ونسف المنازل في الوزاني لليوم الثاني حيث تصاعدت أعمدة الدخان من البلدة والتي يسعى العدو الى تفجير كامل منازلها وفجر العدو محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش في سهل الوزاني بعدما كان امس وامس الأول اقدم على تفجير ونسف المنازل في ميس الجبل وكفركلا ومارون الراس ويار ون وعيترون

وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عددا من القرى والبلدات الجنوبية ومنها بنت جبيل والناقورة والجبين وشيحين وعيترون والطيبة ورب ثلاثين الراشدية مركبا بني حيان بالابتعاد الى وراء الاولي وعدم التوجه جنوبا

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند العاشرة والنصف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية و وعند الحادية عشرة استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بصلية صاروخية كما استهدفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ومستوطنات كرمئيل ومحيطها افيفيم ويفتاح ومعالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

اغارت الطائرات الحربية فجر اليوم على النبطية ومجدل سلم وإقليم التفاح وكفرملكي وحبوش بالتزامن مع قصف مدفعي على خراج شقرا وبرعشيت بالقذائف المدفعية وتعرضت المنطقة الواقعة بين الدوير وانصار لغارة إسرائيلية واستهدفت مزرعة صنوبر خراج البيسارية وغارة على حي سكران في حاروف وجبشيت وإقليم التفاح وادي بريقع ومدينة الخيام ديرميماس بنت جبيل بيت ليف حانين جبل سدانة شبعا ارنون كفرتبنيت بلاط الطيبة قعقعية الصنوبر وجديدة مرجعيون والقطاع الشرقي الذي استهدفته الغارات بالقنابل العنقودية

وتم صباح اليوم انتشال ثلاثة جثمانين من بين انقاض المنزل المستهدف بالغارة في الخرايب حي الدير وهم الشيخ مصطفى امين شومان الشهيد محمد اديب مانع والشهيدة فاطمة امين وهبي وكان العدو استهدف بغاراته بلدة زفتا والمروانية التي ارتقى فيها جواد عاصم كوثراني

ويقوم العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم بتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب تزامنا مع توغل قوة معادية باتجاه عيتا الشعب بعدما كانت منذ أسبوع قد فجرت البلدة القديمة وتصدت لها المقاومة الإسلامية وفجرت عبوة ناسفة بالقوة المعادية على بعد 500 متر من الشريط الشائك واوقعتها بين قتيل وجريح هذا واقدم جيش الاحتلال على تفيخ ونسف المنازل في الوزاني لليوم الثاني حيث تصاعدت أعمدة الدخان من البلدة والتي يسعى العدو الى تفجير كامل منازلها وفجر العدو محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش في سهل الوزاني بعدما كان امس وامس الأول اقدم على تفجير ونسف المنازل في ميس الجبل وكفركلا ومارون الراس ويار ون وعيترون

وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عددا من القرى والبلدات الجنوبية ومنها بنت جبيل والناقورة والجبين وشيحين وعيترون والطيبة ورب ثلاثين الراشدية مركبا بني حيان بالابتعاد الى وراء الاولي وعدم التوجه جنوبا

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند العاشرة والنصف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية و وعند الحادية عشرة استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بصلية صاروخية كما استهدفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ومستوطنات كرمئيل ومحيطها افيفيم ويفتاح ومعالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

اغارت الطائرات الحربية فجر اليوم على النبطية ومجدل سلم وإقليم التفاح وكفرملكي وحبوش بالتزامن مع قصف مدفعي على خراج شقرا وبرعشيت بالقذائف المدفعية وتعرضت المنطقة الواقعة بين الدوير وانصار لغارة إسرائيلية واستهدفت مزرعة صنوبر خراج البيسارية وغارة على حي سكران في حاروف وجبشيت وإقليم التفاح وادي بريقع ومدينة الخيام ديرميماس بنت جبيل بيت ليف حانين جبل سدانة شبعا ارنون كفرتبنيت بلاط الطيبة قعقعية الصنوبر وجديدة مرجعيون والقطاع الشرقي الذي استهدفته الغارات بالقنابل العنقودية

وتم صباح اليوم انتشال ثلاثة جثمانين من بين انقاض المنزل المستهدف بالغارة في الخرايب حي الدير وهم الشيخ مصطفى امين شومان الشهيد محمد اديب مانع والشهيدة فاطمة امين وهبي وكان العدو استهدف بغاراته بلدة زفتا والمروانية التي ارتقى فيها جواد عاصم كوثراني

ويقوم العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم بتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب تزامنا مع توغل قوة معادية باتجاه عيتا الشعب بعدما كانت منذ أسبوع قد فجرت البلدة القديمة وتصدت لها المقاومة الإسلامية وفجرت عبوة ناسفة بالقوة المعادية على بعد 500 متر من الشريط الشائك واوقعتها بين قتيل وجريح هذا واقدم جيش الاحتلال على تفيخ ونسف المنازل في الوزاني لليوم الثاني حيث تصاعدت أعمدة الدخان من البلدة والتي يسعى العدو الى تفجير كامل منازلها وفجر العدو محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش في سهل الوزاني بعدما كان امس وامس الأول اقدم على تفجير ونسف المنازل في ميس الجبل وكفركلا ومارون الراس ويار ون وعيترون

وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عددا من القرى والبلدات الجنوبية ومنها بنت جبيل والناقورة والجبين وشيحين وعيترون والطيبة ورب ثلاثين الراشدية مركبا بني حيان بالابتعاد الى وراء الاولي وعدم التوجه جنوبا

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند العاشرة والنصف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية و وعند الحادية عشرة استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بصلية صاروخية كما استهدفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ومستوطنات كرمئيل ومحيطها افيفيم ويفتاح ومعالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن غارة اسرائيلية إستهدفت بلدة السماعية في صور .

وفي وقت سابق، اغارت الطائرات الحربية فجر اليوم على النبطية ومجدل سلم وإقليم التفاح وكفرملكي وحبوش بالتزامن مع قصف مدفعي على خراج شقرا وبرعشيت بالقذائف المدفعية وتعرضت المنطقة الواقعة بين الدوير وانصار لغارة إسرائيلية واستهدفت مزرعة صنوبر خراج البيسارية وغارة على حي سكران في حاروف وجبشيت وإقليم التفاح وادي بريقع ومدينة الخيام ديرميماس بنت جبيل بيت ليف حانين جبل سدانة شبعا ارنون كفرتبنيت بلاط الطيبة قعقعية الصنوبر وجديدة مرجعيون والقطاع الشرقي الذي استهدفته الغارات بالقنابل العنقودية

وتم صباح اليوم انتشال ثلاثة جثمانين من بين انقاض المنزل المستهدف بالغارة في الخرايب حي الدير وهم الشيخ مصطفى امين شومان الشهيد محمد اديب مانع والشهيدة فاطمة امين وهبي وكان العدو استهدف بغاراته بلدة زفتا والمروانية التي ارتقى فيها جواد عاصم كوثراني

ويقوم العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم بتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب تزامنا مع توغل قوة معادية باتجاه عيتا الشعب بعدما كانت منذ أسبوع قد فجرت البلدة القديمة وتصدت لها المقاومة الإسلامية وفجرت عبوة ناسفة بالقوة المعادية على بعد 500 متر من الشريط الشائك واوقعتها بين قتيل وجريح هذا واقدم جيش الاحتلال على تفيخ ونسف المنازل في الوزاني لليوم الثاني حيث تصاعدت أعمدة الدخان من البلدة والتي يسعى العدو الى تفجير كامل منازلها، وفجر العدو محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش في سهل الوزاني بعدما كان امس وامس الأول اقدم على تفجير ونسف المنازل في ميس الجبل وكفركلا ومارون الراس ويار ون وعيترون.