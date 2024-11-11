سانا: قطع الأوتستراد الدولي بحمص مؤقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين

افادت وكالة "سانا" عن قطع الأوتستراد الدولي حمص- دمشق مؤقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتستراد.

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