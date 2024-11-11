ميقاتي من الرياض: نشدّد على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار

شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في سلسلة اجتماعات في الرياض، قبيل عقد القمة العربية الاسلامية بعد ظهر اليوم "على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار"، مطالبا بـ"دعم موقف لبنان بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة".

وفي هذا الاطار، استقبل ملك الاردن عبد الله الثاني، ميقاتي، مجددا "تأكيد دعمه للبنان في مواجهة المحنة الصعبة التي يمر بها"، مشددا على "استمرار الاردن في دعم الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه في الجنوب".

كما بحث ميقاتي مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح في العلاقات الثنائية وتجديد وقوف الكويت الى جانب لبنان على الصعد كافة.

في سياق متصل، اجتمع عبّر ميقاتي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عن "شكر العراق لوقوفه الدائم الى جانب لبنان".

بدوره، أشار السوداني إلى أنه في صدد ارسال مساعدات عاجلة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة".

وشكر ميقاتي نظيره الماليزي على "مساهمة بلاده الفاعلة في اطار قوات اليونيفيل جنوب لبنان"، كما طالب "بالضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".

واشار رئيس وزراء ماليزيا الى أن "بلاده بصدد تقديم مساهمة مالية للبنان لدعمه في الظروف الصعبة التي يمر بها".